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Арестован фигурант дела о гибели главы Минсвязи Приамурья

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение ранее задержанному жителю Приамурья в рамках уголовного дела о гибели министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова, сообщает региональное следственное управление СК РФ; фигурант дела арестован.

Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие полагает, что травмы министр получил в ходе конфликта.

По версии следствия, в ходе драки между двумя мужчинами один из них причинил другому травму головы, говорится в сообщении.

Во вторник Благовещенский городской суд по ходатайству следователя принял решение об аресте обвиняемого.

"Из представленных материалов следует, что Шкарин А.С. обвиняется в совершении преступления, которое относится к категории особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения", - говорится в документах суда.

Отмечается, что суд учел также данные о личности обвиняемого и то, что преступление вызвало общественный резонанс.

Обвиняемый арестован до 25 сентября.

О задержании фигуранта дела стало известно в воскресенье, 25 июля.

Как сообщалось, 17 июля на базе отдыха в пригороде Благовещенска в компании отдыхающих между главой Минсвязи области и обвиняемым произошел конфликт. Курдюков получил серьезную травму головы и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, где скончался 24 июля.

Курдюков заступил на пост министра в январе этого года. Карьеру в правительстве области начал в 2010 году с должности начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения Приамурья.

Амурская область СКР

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