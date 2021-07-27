Арестованный журналист Сафронов привился от коронавируса

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Журналист Иван Сафронов, арестованный по обвинению в государственной измене, привился вакциной от COVID-19, сообщил его адвокат Даниил Никифоров.

"Иван рассказал, что 21 июля он получил первый компонент вакцины "Спутник V". Второй ожидается в десятых числах августа", - сказал Никифоров журналистам во вторник.

По словам защитника, сейчас Сафронов переведен в одиночную камеру следственного изолятора "Лефортово". "В cвязи с этим проблем он не испытывает. Разве что из собеседников у него остались две мухи, он даже дал им имена", - добавил адвокат.

Во вторник Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на решение Мосгорсуда, продлившего ранее арест Сафронова до 7 октября.

Сафронову, остающемуся советником главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в госизмене. Он был задержан 7 июля 2020 года и арестован.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, через пять лет передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.