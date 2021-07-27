Пятый этап исследования коллективного иммунитета россиян начнут 30 августа

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Пятый этап исследования коллективного иммунитета россиян к коронавирусу начнется 30 августа в трех десятках регионов, сообщил в интервью "Интерфаксу" директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"Следующий этап популяционного исследования стартует 30 августа, продлится до середины сентября и будет проводиться в 26 регионах... И будет видно, кто переболел, кто вакцинировался, а кто переболел бессимптомно", - сказал ученый.

Он напомнил, что исследование проводит Роспотребнадзор с июня прошлого года. Тогда была сформирована выборка из 74 тысяч человек. Периодически их проверяют на наличие антител. Уже прошло четыре этапа исследования.

Во время проверки выяснилось, что существует большое число людей, которые имеют антитела, но при этом официально не болели. "Это значит, что есть достаточное количество бессимптомно болеющих или перенесших инфекцию легко, под маской других заболеваний, чаще всего ОРЗ", - объяснил Тотолян, добавив, что доля "бессимптомников" может составлять 60-70%.

Ученый считает, что сейчас Россия достигла 60% коллективного иммунитета (доля тех, кто имеет антитела). Для предотвращения эпидемии, по мнению Тотоляна, необходимо достичь 90%.