Полиция отсудила у экс-главы штаба Навального в Ярославле почти 300 тыс. руб.

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Ярославля удовлетворил иск управления МВД по региону к экс-главе штаба Навального в Ярославле ("Штабы Навального" внесены Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов, признаны экстремистскими и запрещены) Елене Лекиашвили, сообщила журналистам пресс-секретарь Яроблсуда Ольга Козлова.

С Елены Лекиашвили в пользу УМВД по Ярославской области взыскано 296 175 рублей в счет компенсации затрат на охрану общественного порядка в связи с проведением 23 января 2021 года несогласованного публичного мероприятия, сказала она.

Козлова добавила, что решение суда не вступило в законную силу.

23 января в Ярославле и других города России прошли несанкционированные митинги.