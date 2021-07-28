АТОР предсказала отелям Кубани провальный август из-за ограничений

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В августе ожидается спад продаж туров с заселением в отели Краснодарского края на 15-34% из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Июль там назвали рекордным по продажам для туроператоров, объем бронирований в этом месяце превысил уровень 2019 года на 15-20%.

В июне допандемийные продажи в регионе были превышены на 85% в связи "с отсутствием ограничений по коронавирусу, программой кэшбэка на туры по России, отсутствием конкуренции с массовыми зарубежными направлениями", заявили аналитики АТОР.

В июле ситуация ухудшилась из-за того, что власти региона разрешили заселять в отели только туристов с прививкой, справкой о наличии антител либо отрицательным ПЦР-тестом.

С 1 августа отели Кубани будут принимать постояльцев только с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенной болезни. Обладатели отрицательного результата недавнего ПЦР-теста должны будут дать обязательство привиться в трехдневный срок после заселения. Это требование уже привело к снижению "в разы" объемов бронирований отелей курортов Кубани у туроператоров. Части дорогих отелей удалось сохранить ранее сделанные бронирования, но средний и бюджетный сегмент, в котором глубина продаж существенно меньше, серьезно просели, люди стали аннулировать туры на август.

"Расчеты властей Краснодарского края на то, что туристы будут готовы сделать прививку ради отдыха на курортах, не оправдались, - констатировали в АТОР. - Многие туристы предпочитали снять бронь без штрафов и либо забронировать проживание в частном секторе, где сертификаты вакцинации не проверяют, либо поменять регион отдыха, например, на Крым, в котором не вводили подобные ограничения".

Объем бронирований туров на Кубань на осень пока ниже уровня 2019 года на 27-46%, заметнее всего падение продаж в отелях бюджетного и среднего сегмента. По прогнозам АТОР, в августе и сентябре Краснодарский край не досчитается как минимум 30% бронирований, это как минимум, 1,6 млн туристов.