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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07Заразились
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Попова заявила об отсутствии случаев передачи COVID от животного к человеку

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В настоящее время не зафиксировано подтвержденных случаев передачи коронавируса от животных человеку, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вирус неизвестный. Мы не так давно его знаем. Для того, что полностью его изучить, времени не так много. Последние 6 месяцев он так интенсивно мутирует, стал гораздо более изменчив чем то, что мы наблюдали еще год назад. Но на сегодняшний день описанных случаев передачи болезни от животных к человеку нет", - сказала Попова, отвечая в ходе выступления в Российском обществе "Знание" на вопрос о том, могут ли быть домашние животные переносчиками коронавируса.

"Наверняка вы помните - была история в Дании, когда там норки (были заражены коронавирусом - ИФ). Но те мутации, которые были описаны в этом случае, они не закрепились, и дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила", - сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, есть данные о том, что животные могут заразиться коронавирусом от людей. "Животные заражаются от людей - такие данные у нас есть, а то, что животные заражают людей - таких данных нет. Но вместе с тем заботиться о здоровье своих питомцев надо всегда, потому что наши домашние животные иногда несут на себе или в себе разные возбудители инфекций, не касаясь коронавируса", - добавила Попова.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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