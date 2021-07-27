Модуль "Наука" снова скорректировал свою орбиту

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Модуль "Наука" провел новую коррекцию орбиты по полету на Международную космическую станцию (МКС), сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В 17.33 МСК проведена одноимпульсная коррекция орбиты Многофункционального лабораторного модуля "Наука" двигателями коррекции и сближения", - написал Рогозин в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее в госкорпорации сообщили, что МКС готова к прибытию и стыковке модуля к станции. По данным специалистов, внеплановый выход в открытый космос не требуется.

Накануне от МКС отстыковался модуль "Пирс", место которого должна занять "Наука". "Пирс" вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" был затоплен в Тихом океане.

Первоначально отстыковка модуля была запланирована на 23 июля. 22 июля, по сообщениям СМИ, были зафиксированы проблемы с двигателями "Науки", из-за которых существовал риск того, что модуль не сможет добраться до станции. В тот же день "Роскосмос" сообщил, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля.

В госкорпорации сообщили, что после анализа телеметрии "Науки" отстыковка модуля "Пирс" от МКС перенесена на сутки, на 24 июля.

Позднее специалисты "Роскосмоса" на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по затоплению модуля "Пирс" и назначили расстыковку модуля со станцией на 26 июля.

21 июля ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" штатно стартовала с космодрома Байконур. Стыковка к служебному модулю "Звезда" намечена на 29 июля, это должно произойти в 16:26 по Москве.