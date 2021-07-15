Засуха в регионах РФ стала угрожать посевам кукурузы и подсолнечника

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Засуха, установившаяся в ряде регионов РФ, угрожает не только посевам зерна, но и начинает представлять угрозу кукурузе и подсолнечнику, считают эксперты "СовЭкона".

"Погода, действительно, жаркая и сухая. И если до недавнего времени казалось, что есть еще приличный запас влаги, то сейчас он быстро идет на убыль, что также начинает угрожать и кукурузе с подсолнечником", - говорится в их мониторинге.

Из-за неблагоприятной ситуации "СовЭкон" на этой неделе на 2,3 млн тонн, до 82,3 млн тонн, снизил прогноз сбора пшеницы в текущем году.

В четверг на 2 млн тонн снизил прогноз и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) – с 83,5 млн до 81,5 млн тонн. Причина – сокращение запасов влаги на юге, где из-за потери влажности пшеница буквально "испаряется", теряет вес.

Как сообщает "СовЭкон", на фоне сокращения прогнозов мировые цены на пшеницу повышаются. В среду котировки закрылись на уровне $240 за тонну, хотя в начале недели они составили $226 за тонну.