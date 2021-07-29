Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 195 968 310+638 614

В Красноярском крае завели дело из-за гибели туриста при нападении медведя

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели туриста в результате нападения медведя в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону и республике Хакасия.

По версии следствия, должностные лица дирекции природного парка "Ергаки" ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и не приняли достаточных мер по управлению особо охраняемой территорией краевого значения и созданию условий для регулируемого туризма и отдыха.

"По факту гибели 42-летнего жителя Москвы в результате нападения медведя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человеку)", - говорится в сообщении.

По данным судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила в результате обильной кровопотери вследствие множественных телесных повреждений.

Инцидент произошел утром 27 июля в районе Девяти озер хребта Араданский, где группа в составе четырех туристов из Москвы остановилась на ночлег, при сборе палаточного лагеря на одного из мужчин напал медведь. Трем другим участникам группы удалось убежать. В четверг тело погибшего было обнаружено на месте происшествия.

Красноярский край СКР

Новости по теме

Новости

Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС

Депутат курганской облдумы сдал мандат после жестокой охоты на волка

Пандемия коронавируса

У переболевших COVID пожилых людей оказалось больше антител, чем у молодых

У переболевших COVID пожилых людей оказалось больше антител, чем у молодых
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Суд в закрытом режиме рассмотрит жалобу на продление ареста Фургала

Суд в закрытом режиме рассмотрит жалобу на продление ареста Фургала

Международный арбитраж присудил взыскать с РФ $2,6 млрд в пользу "ЮКОС-Кэпитал"

Авиакомпании "Россия" разрешили летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Авиакомпании "Россия" разрешили летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

В Тюмени уничтожены два боевика ИГ, планировавшие теракты

Гулявшего с автоматом для страйкбола уральца привлекут по статье КоАП

Пандемия коронавируса

Коллективный иммунитет против коронавируса в Петербурге превысил 65%

Коллективный иммунитет против коронавируса в Петербурге превысил 65%

В Петербурге произошла массовая драка с участием мигрантов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');