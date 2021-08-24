Суд снова арестовал счета двух компаний депутата Госдумы Ковпака

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета ООО "Прометей" и ООО "Лев", принадлежащих депутату Госдумы Льву Ковпаку и его отцу Игорю Ковпаку, на общую сумму более 54 млн рублей. Как говорится в картотеке суда, это обеспечительная мера по обособленному спору о признании сделок с компаниями недействительными.

Счета арестованы в рамках дела о банкротстве ООО "Продовольственная компания".

Арест на счета и имущество "Прометея" был наложен в пределах 52 млн рублей 17 августа, на счета "Льва" - в пределах 2,1 млн рублей 11 августа.

В материалах суда указано, что контролирующие их лица имели намерение вывести деньги из "Продовольственной компании" и "избежать негативных последствий применения последствий недействительности сделки".

Об аресте счетов суд попросил и.о. конкурсного управляющего "Продовольственной компании".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" ООО "Прометей" на 84,85% принадлежит Льву Ковпаку. Владельцем ООО "Лев" на 99,5% является Игорь Ковпак, на 0,5% - Лев Ковпак. Обе компании занимаются торговлей.

В октябре 2020 года "Продовольственная компания" была признана банкротом. Предприятие занималась оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Владельцем является физическое лицо.

В июле Арбитражный суд Свердловской области накладывал арест на счета Льва и Игоря Ковпаков, супруги депутата, счета подконтрольных им юрлиц, а также движимое и недвижимое имущество этих физических и юридических лиц в пределах 1,058 млрд рублей.

Суд отмечал, что Лев Ковпак выводил денежные средства "Продовольственной компании" в пользу непосредственно подконтрольных ему предприятий, а также в пользу компаний, подконтрольных его жене и отцу. В результате он якобы получил возможность списания долгов подконтрольной ему группы компаний перед независимыми кредиторами, поскольку у ООО теперь отсутствует какое-либо имущество, за счет которого можно погасить их требования.

Позже эти обеспечительные меры в отношении отца и сына Ковпаков были заменены на арест нежилых помещений и земельного участка в Екатеринбурге (на нем располагается торговый центр "Кировский люкс" - ИФ). Кроме того, арестованы доли обоих владельцев в ООО "Армаг" (Ковпак-старший владеет 99% компании, младший - 1%).

Позднее суд снял обеспечительные меры с имущества супруги депутата Госдумы Льва Ковпака Вероники Ковпак, освободив, в частности, от ареста ее счета.

Лев Ковпак - депутат Госдумы по избирательному округу Каменск-Уральский. Он состоит во фракции "Единая Россия" и является членом комитета Госдумы по бюджету и налогам.