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В Петербурге стали вдвое реже закрываться кафе и рестораны

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В 2021 году в Петербурге закрылось вдвое меньше кафе и ресторанов, чем в 2020 году, 205 закрытий против 387, говорится в отчете компании Knight Frank St Petersburg.

"В секторе общественного питания количество открытий ресторанов за 2021 год составило 269 заведений, это сопоставимо с показателями 2020 годом (277)", - пишут аналитики.

Количество открытых объектов стрит-ритейла оказалось на 26% больше, чем количество закрытых.

"Годовые показатели позволяют утверждать, что рынок встроенных коммерческих помещений в значительной степени восстановился. Этому поспособствовало увеличение туристического потока, особенно в летний сезон, и как следствие вырос спрос на помещения в формате торговых коридоров", - считают в Knight Frank St Petersburg.

Сейчас, по данным компании, пустует порядка 48,5 тысячи кв.м торговых помещений формата стрит-ритейла при общем объеме порядка 531,6 тысячи кв.м. Таким образом, доля вакантных площадей составила 9,1% - на 3 п.п. меньше, чем годом ранее, но все еще больше, чем на пандемии (7-8%).

Структура арендаторов осталась прежней: общественное питание - 32%, продукты - 11%, одежда - 10%). Однако остановилась экспансия продуктовых ритейлеров: в 2021 году супермаркеты открывались лишь точечно, в ряде локаций были оптимизированы занимаемые площади.

Адаптация рынка к новым условиям и снижение вакансии вызвали постепенный рост ставок аренды. К середине 2021 года цены выросли на 7-10%, во втором полугодии рост замедлился - ставки увеличились лишь на 2-5%.

"По нашим прогнозам, в 2022 году рынок стрит-ритейла вероятнее всего сможет достигнуть допандемийных показателей. Ожидается увеличение интереса к рынку Санкт-Петербурга со стороны региональных операторов", - считает руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анна Лапченко.

Knight Frank St Petersburg Петербург коронавирус Анна Лапченко

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