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В Татарстане задержан "вице-президент" финансовой пирамиды Finiko

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Казани, имеющего прямое отношение к деятельности финансовой пирамиды Finiko, сообщила во вторник журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, задержанный являлся личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президент Finiko. Через сайт компании он принимал криптовалюту от граждан и "агитировал их вкладывать денежные средства в сомнительную схему", отметила представитель МВД.

Роль задержанного, по словам Волк, подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, изъятыми документами, а также видеоматериалами выступлений, размещенных на открытых интернет-ресурсах.

"На сегодняшний день поступило более 2600 заявлений от пострадавших вкладчиков на общую сумму свыше 250 миллионов рублей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан и Венгрии", - сообщила официальный представитель ведомства.

Волк отметила, что суммы ущерба, причиненного пострадавшим, варьируются от 100 тысяч до 81 миллиона рублей.

Финансовая пирамида Finiko

В конце июля сообщалось о сотне заявлений, поступивших в полицию от вкладчиков Finiko. По информации МВД по Татарстану, в период с 1 июня 2018 по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь сотрудниками Finiko, привлекали деньги граждан под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. В том числе распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Таким образом были получены не менее 70 млн рублей при том, что, по убеждению следствия, фактически инвестиционная деятельность не велась.

В декабре 2020 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).

30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Татарстан МВД Ирина Волк Казань Finiko

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