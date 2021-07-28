Лесные пожары в Якутии охватили более 1,3 млн га

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - На территории Якутии зафиксировано 126 лесных пожаров на площади более 1,3 млн гектаров, из них тушат 48 лесных пожаров на площади более 500 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Там отметили, что наиболее сложная ситуация остается в Горном (8 пожаров), Кобяйском (7 пожаров), Верхневилюйском (5 пожаров), Мирнинском и Сунтарском районах (по 4 пожара). Кроме того, высокий класс пожарной опасности зафиксирован в Усть-Алданском и Жиганском районах.

По словам председателя Госкомобеспечения безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрия Лепчикова, на особом контроле оперштаба республики находятся лесные пожары вблизи сел Ерт и Кюерелях Горного района, села Ситте Кобяйского района, села Кырыкый Верхневилюйского района.

На утреннем заседании КЧС Лепчиков поручил перебросить дополнительные силы на пожар в село Ситте Кобяйского района, направить туда из Якутска вертолет Ми-8 и применить авиацию в Верхневилюйском, Нюрбинском районах.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.