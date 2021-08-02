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Тестирование на COVID-19 ввели на Чукотке для прибывающих работников

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Обязательное ПЦР-тестирование будут сдавать все работники, которые прибывают на Чукотку после 31 июля - в регионе расширили ограничительные меры по коронавирусу до конца лета, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В Чукотском автономном округе продлили и расширили действие некоторых ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, до конца августа. Теперь работодатели в городах Анадырь, Певек, Билибино и посёлке Угольные Копи Анадырского района могут допускать сотрудников на рабочие места только после предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус", - говорится в сообщении.

Само тестирование будет бесплатным во всех больницах региона. Выйти на рабочее место после сдачи теста нужно будет в течение трех дней. Исключение сделают только для тех, кто приступил к работе спустя две недели после прибытия на Чукотку.

Сейчас в Чукотском автономном округе запрещены все публичные массовые мероприятия в закрытых помещениях. Масочный режим и требования о социальной дистанции также остаются в силе. Всего с начала эпидемии и до 31 июля в регионе заболели коронавирусом 1 тыс. 166 человек, из них 933 выздоровели, еще девять умерли. Привились от коронавируса 16,5 тыс. человек.

Хроника 09 января 2020 года – 02 августа 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус COVID-19 Чукотка

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