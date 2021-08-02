Коронавирусом заразились 1,7% полностью привитых петербуржцев

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Доля заболевших COVID-19 из числа полностью привитых петербуржцев составляет около 1,7%. Это следует из ответа комитета по здравоохранению на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского, который парламентарий опубликовал в социальных сетях в понедельник.

В документе за подписью заместителя главы комитета по здравоохранению Дмитрия Мотовилова приведены данные по состоянию на 23 июля. Согласно им, на тот момент 860 638 петербуржцев были полностью привиты двумя компонентами вакцин, 14 672 человека из этого числа затем заболели COVID-19.

"Только 1,7%. Это значит, что страхи "после вакцинации очень многие все равно заболевают" не обоснованы. Почему я доверяю этим цифрам? Потому, что месяц назад по моей просьбе в одной из крупных больниц Петербурга провели такой же подсчет. И только около 2% лежавших у них больных ковидом были вакцинированы", - написал депутат.

Согласно ответу из комитета здравоохранения, по состоянию на 23 июля в Петербурге было 819 768 человек, завершивших вакцинацию "Спутником V". После второго компонента заболели 13 466 человек, что составляет 1,64%.

Вторым компонентом "ЭпиВакКороны" на тот момент привились 16 269 граждан, из которых впоследствии коронавирусом заразились 988 человек, или 6,07%.

Вторым компонентом "КовиВака" было привито 24 601 человек, коронавирусом затем заболели 218 граждан, или 0,89%.

Ранее сообщалось, что полный цикл вакцинации от коронавируса в Петербурге прошли уже более 1 млн человек. Сейчас в городе работает 146 стационарных и 39 мобильных точек вакцинации. По данным городской администрации, в среднем в день прививают более 30 тыс. человек.