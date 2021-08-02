Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
на 02.08В России 6 312 185+23 508В мире 198 337 843+465 621
Спортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Южная Корея Россия АрменияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия КитайПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия ТурцияПодробнееСпортивная гимнастика11:45Женщины, Финал  США Италия Россия ЯпонияПодробнее

Коронавирусом заразились 1,7% полностью привитых петербуржцев

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Доля заболевших COVID-19 из числа полностью привитых петербуржцев составляет около 1,7%. Это следует из ответа комитета по здравоохранению на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского, который парламентарий опубликовал в социальных сетях в понедельник.

В документе за подписью заместителя главы комитета по здравоохранению Дмитрия Мотовилова приведены данные по состоянию на 23 июля. Согласно им, на тот момент 860 638 петербуржцев были полностью привиты двумя компонентами вакцин, 14 672 человека из этого числа затем заболели COVID-19.

"Только 1,7%. Это значит, что страхи "после вакцинации очень многие все равно заболевают" не обоснованы. Почему я доверяю этим цифрам? Потому, что месяц назад по моей просьбе в одной из крупных больниц Петербурга провели такой же подсчет. И только около 2% лежавших у них больных ковидом были вакцинированы", - написал депутат.

Согласно ответу из комитета здравоохранения, по состоянию на 23 июля в Петербурге было 819 768 человек, завершивших вакцинацию "Спутником V". После второго компонента заболели 13 466 человек, что составляет 1,64%.

Вторым компонентом "ЭпиВакКороны" на тот момент привились 16 269 граждан, из которых впоследствии коронавирусом заразились 988 человек, или 6,07%.

Вторым компонентом "КовиВака" было привито 24 601 человек, коронавирусом затем заболели 218 граждан, или 0,89%.

Ранее сообщалось, что полный цикл вакцинации от коронавируса в Петербурге прошли уже более 1 млн человек. Сейчас в городе работает 146 стационарных и 39 мобильных точек вакцинации. По данным городской администрации, в среднем в день прививают более 30 тыс. человек.

Петербург коронавирус

Новости по теме

Новости

Присяжные оправдали обвиняемого по первому в РФ делу о "ворах в законе"

Что произошло за день: понедельник, 2 августа

Число погибших в ДТП в Анталье выросло до четырех

Скончался седьмой пострадавший на химкомбинате в Ростовской области

Скончался седьмой пострадавший на химкомбинате в Ростовской области

Туроператор сообщил о гибели троих россиян в ДТП в Анталье

Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса в КЧР

Суд прекратил дело о банкротстве жены бывшего главы ПСБ Ананьева

Суд прекратил дело о банкротстве жены бывшего главы ПСБ Ананьева
Пандемия коронавируса

Губернатор Ростовской области пригрозил локдауном в отдельных муниципалитетах

Общественный совет при Минкульте проверит репертуары театров на соответствие нацбезопасности

Общественный совет при Минкульте проверит репертуары театров на соответствие нацбезопасности

Число жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выросло до шести

Число жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выросло до шести
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');