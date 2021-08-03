В Роспотребнадзоре отметили, что "дельта" не может считаться полноценным вирусом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "дельта" не может считаться полноценным вирусом COVID-19, уровень его распространяемости также нельзя сравнивать с ветрянкой. Об этом заявил во вторник "Интерфаксу" руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Разумеется, нет, потому что все эти вирусы сходны между собой и отличаются заменой нескольких нуклеотидных оснований в геноме, которые делают их отличными не более, чем меня от моего соседа. Просто у кого-то есть одни способности, у кого-то другие", - сказал Семенов, отвечая на вопрос, можно ли считать штамм "дельта" полноценным вирусом.

По его словам, штамм "дельта" по уровню распространяемости нельзя сравнивать с ветряной оспой (ветрянкой, которая имеет высокий уровень распространяемости - ИФ).

"До ветряной оспы ему далеко, но в целом, он конечно заразнее, чем обычный классический вариант", - уточнил Семенов.

Глава Екатеринбургского НИИ уточнил, что "штамм "дельта" и его характеристики таковы, что вирус стал более заразным". "Потому что он лучше и быстрее проникает в клетки, он стал более заразным по сравнению "с уханьским" вариантом, не в 10 раз, но в несколько раз точно", - уточнил ученый.

"Он более сроден человеческому организму, поэтому быстрее заражает нас, и, соответственно, заражающая доза нужна намного меньше. Основными характеристиками этого штамма является наличие нескольких мутаций, которые легко определяются сейчас, и мы постоянно проводим этот мониторинг", - пояснил Семенов.

Он также сообщил, что течение заболевания коронавирусом после смены классического штамма на "дельту" "стало схожим с течением ОРВИ, оно становится более гриппоподобным".

"Изменились внешние симптомы и проявления при заражении штаммом "дельта". Для него менее характерна потеря обоняния. В начале пандемии все очень обращали внимание на потерю обоняния и вкуса, теперь чаще бывает кашель, боль в горле, течение из носа, что было совершенно нехарактерно для "старого" коронавируса", - сказал Семенов.

Собеседник агентства добавил, что "схожесть "дельты" с ОРВИ обеспечивает и более бурное течение заболевания".

"(Если) в случае с "уханьским" вариантом процесс развивался достаточно долго, и ухудшение состояния пациенты и поражение легких нарастало до 10-11 дней, сейчас, также как классические гриппозные пневмонии, все происходит быстро. То есть пациенту может стать хуже буквально за 2-3-4 дня, и это большая проблема", - сказал Семенов.

По его словам, штамм "дельта" не могут распространять люди, прошедшие вакцинацию, "если они не заболели". "Если все-таки вакцинная защита была пробита, и такой пациент заболел, то он крайне мало и слабо выделяет вирус, потому что болеет легко, и концентрация вируса у него меньше чем у человека, который тяжело и долго болеет", - пояснил ученый.

Семенов добавил, что штаммом "дельта" могут заболеть те группы вакцинированных от COVID-19 людей, кто "у кого ослаблен иммунитет, ослаблен иммунный ответ, в том числе и на вакцинацию".

"Чаще всего такие пациенты находятся под более пристальным наблюдением врачей, и им назначают обычно иммунокоррегирующую терапию, которая устраняет эти проблемы", - сказал директор НИИ.