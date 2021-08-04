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Прокурор просит год условно для брата Навального по "санитарному делу"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило суд назначить условный срок брату оппозиционера Алексея Навального - Олегу по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве.

"Прокурор запросил для Олега Навального один год условно с испытательным сроком три года по "санитарному делу", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Никос Параскевов.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, включая Москву.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

Изначально по делу проходили 10 фигурантов. Среди них Олег Навальный, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие.

14 июля СК прекратил уголовное преследование одного из фигурантов - муниципального депутата Константина Янкаускаса, признав его право на реабилитацию.

3 августа суд в Москве приговорил юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы по "санитарному делу".

Олег Навальный Алексей Навальный Никос Параскевов

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