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Арестован подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье санкционировал арест мужчины, задержанного по подозрению в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"По ходатайству следственных органов СК по Московской области судом в отношении подозреваемого в убийстве 54-летнего предпринимателя в городе Истра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий во вторник журналистам.

Как сообщалось, в ночь на 2 ноября двое неизвестных проникли в дом Маругова в подмосковной Истре, связали его и супругу, потребовали денег, после чего застрелили Маругова из арбалета. Женщине удалось сбежать и сообщить о преступлении в полицию. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В течение суток следствие установило и задержало одного из подозреваемых - 49-летнего жителя Москвы. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что им является некий уроженец Казахстана Александр Мавриди, знакомый бывшей жены убитого.

Также следователи нашли брошенный преступниками автомобиль, в котором нашли арбалет и стрелы.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в квартире в Москве были обнаружены пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним.

"У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в Москве и Московской области", - сказала представитель следствия, добавив, что эта информация проверяется.

Маругов - хозяин и генеральный директор ООО "Строй-проект", ООО "МПК "Мясная империя"", ООО "МПК "Озерецкие колбасы"", ООО "СК Теплосеть", ЗАО "Наска". За успешную карьеру он получил прозвище "Колбасный король".

Владимир Маругов

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