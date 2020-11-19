Арестован второй подозреваемый в убийстве из арбалета бизнесмена Маругова

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье арестовал Пашу Ахмедова - второго подозреваемого в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паши Ахмедова, подозреваемого в совершении группой лиц убийства предпринимателя в городе Истре, незаконном лишении свободы московского адвоката и вымогательстве у него недвижимого имущества", - сказала Врадий в четверг журналистам.

Она отметила, что Ахмедов допрошен, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

В ходе расследования была установлена причастность Ахмедова к преступлениям в отношении московского адвоката, которого Мавриди (первый фигурант дела об убийстве бизнесмена - ИФ) вместе с сообщниками несколько лет удерживал, вымогая у него недвижимость. По данным СК, потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи, и его имущество - три квартиры в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 млн рублей - перешло в собственность злоумышленников.

По данным следствия, 1 ноября Александр Мавриди и Ахмедов купили в московском торговом центре орудие преступления - арбалет, проникли в баню на участке Маругова в деревне Аносино и застрелили его.

Мавриди был задержан в тот же день, ему уже предъявлено обвинение, он арестован.

Маругов - владелец и гендиректор ООО "Строй-проект", ООО "МПК "Мясная империя"", ООО "МПК "Озерецкие колбасы"", ООО "СК Теплосеть", ЗАО "Наска". За успешную карьеру в сфере мясопроизводства он получил прозвище "Колбасный король".