Дежурный по ИВС в Истре задержан из-за побега пятерых арестантов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Дежурный по изолятору временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда в ночь на в пятницу сбежало пятеро заключенных, задержан по подозрению в превышении полномочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Майор полиции, дежуривший по ИВС, задержан по ст. 91 УПК РФ до предъявления обвинения. Установлено, что он своим необоснованным решением перевел обвиняемого (Александра - ИФ) Мавриди в камеру к соотечественникам незадолго до их побега", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

В ночь на пятницу из ИВС МВД по Истре сбежали пять арестантов, которые, по версии следственного комитета (СК), открутили замки дверей гаечным ключом.

Среди сбежавших 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве в бане из арбалета главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова в 2020 году, а также четверо подозреваемых в серии краж - выходцев из Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) и инициировал передачу из органов МВД уголовного дела по факту побега (ст. 313 УК РФ).

Полиция организовала дополнительные посты и заслоны на маршрутах возможного движения беглецов.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что как минимум одного сотрудника изолятора проверяют на причастность к случившемуся.

"Проверяется возможная причастность одного из сотрудников учреждения в сознательной или нет помощи беглецам. Он, возможно, допустил преступную халатность, при которой побег стал возможен", - сказал источник.