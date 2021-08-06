Прокуратура обжаловала УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура в Екатеринбурге подала апелляцию на решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Ведомство считает, что суд первой инстанции при вынесении решения об УДО не в полной мере учел все обстоятельства, а сам "Лошагин не утратил общественной опасности".

Прокуратура также подчеркнула, что осужденный не предпринял "существенных мер к заглаживанию вреда, причиненного потерпевшим".

По версии следствия, в ночь на 23 августа 2013 года пьяный Лошагин во время ссоры до смерти избил жену-фотомодель Юлию Прокопьеву, после чего вывез ее тело в лес недалеко от Старомосковского тракта. Чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание девушки, он облил ее голову легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а затем скрылся.

24 июня 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Лошагина виновным в убийстве и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. В сентябре того же года Свердловский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, уменьшил фотографу срок заключения до девяти лет и десяти месяцев в колонии строгого режима.

7 декабря 2020 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Лошагина и заменил ему неотбытую часть наказания в колонии на ограничение свободы сроком на три года и 25 дней. Однако прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали данное решение, и в феврале 2021 года Свердловский областной суд его отменил.

3 августа 2021 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Лошагина об условно-досрочном освобождении. Согласно решению суда, фотограф после выхода из колонии должен являться по месту прописки в органы правопорядка и появляться там ежемесячно, также он должен в течение месяца трудоустроиться.

Представитель прокуратуры в суде возражал против удовлетворения ходатайства Лошагина, поскольку свою вину он не признал, извинения потерпевшим не принес. Против также была администрация исправительного учреждения.

На 3 августа Лошагин отбыл 7 лет 5 месяцев и 1 день, ему оставалось провести в колонии еще 2 года 4 месяца и 29 дней.