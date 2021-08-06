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Росстат оценил уровень бедности в стране в 13,1%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В России людей с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2021 года было 19,1 млн человек, уровень бедности оценивается в 13,1%, сообщил Росстат.

В I полугодии 2020 года численность бедных оценивалась в 19,4 млн человек, а уровень бедности составлял 13,2%.

Росстат напоминает, что с 2021 года изменился порядок и периодичность расчета величины прожиточного минимума, что "не позволяет корректно сравнивать показатели численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в I и II кварталах 2021 года с данными предыдущих периодов".

Уровень бедности во II квартале 2021 года составил 12,1% (17,7 млн человек относилось к бедным) после 14,4% в I квартале 2021 года (21,1 млн человек).

"До 2021 года порядок определения величины прожиточного минимума и его назначение регулировались федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в РФ". Показатель формировался ежеквартально на основе стоимостной оценки потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов. Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ введен новый порядок, в соответствии с которым величина прожиточного минимума начиная с 2021 года устанавливается в целом на календарный год (до 2021 года ежеквартально). Начиная с 2021 года в соответствии с указанным законом величина прожиточного минимума определяется в размере 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за год, предшествующий прошлому отчетному периоду, и пересматривается не реже одного раза в пять лет, исходя из условий социально-экономического развития РФ", - говорится в комментарии Росстата.

Принятые в 2020-2021 годах меры поддержки доходов россиян, сыграли позитивную роль в снижении уровня бедности, сообщил после этого Минтруд и напомнил, что особое внимание было уделено поддержке семей с детьми.

В ведомстве напомнили, что в числе принятых мер - изменение с 2020 года порядка выплат на детей раннего возраста в размере регионального прожиточного минимума; введена поддержка для семей с детьми от 3 до 7 лет включительно. С 1 июля 2021 года введены дополнительные выплаты для малообеспеченных семей - пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет.

По данным Минтруда, уровень безработицы в стране в июне составил 4,8 %, тогда как в январе составлял 5,8%.

В 2020 году уровень бедности в России составил 12,1% против 12,3% в 2019 году. Минимальный уровень бедности был достигнут в 2012 году - 10,7%, но затем показатель бедности стал расти, увеличившись до 13,4% в 2015 году, после чего опять начал снижаться, но незначительными темпами.

Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год - 12,9%, то это означает снижение до 6,5% - ИФ). В июле 2020 года президент подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, по которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030 году.

Росстат Минтруд Владимир Путин

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