Минэнерго рекомендовало перевести поставки СУГ на внутренний рынок

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго сообщило, что рекомендовало компаниям перевести поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) с экспорта на внутренний рынок, чтобы удовлетворить потребности населения в баллонном газе и растущий летом спрос на газомоторное топливо на АГЗС.

Отгрузки СУГ на эти нужды в начале лета 2021 года составляли 404,5 тысяч тонн, что на 8,2% выше уровня 2020 года на и 8,4% выше уровня 2019 года. Ведомство отмечает, что растущий спрос на СУГ на биржевых торгах эффективно покрывается производством - ежесуточные поставки СУГ на биржу на начало августа 2021 года составляют 4,6 тысячи тонн, что на 2% выше уровня того же периода 2019 года.

"Добавим, что традиционно на рынке СУГ наблюдается профицит производства товарного СУГ над его внутренним потреблением. Для сохранения стабильного и доступного снабжения населения газом Минэнерго России совместно с другими ведомствами уже предпринимаются необходимые меры", - подчеркнули в министерстве.

Ведомство заверило, что продолжает следить за ценами и поставками на топливном рынке.

"Действующий "демпфирующий механизм" позволяет сдерживать оптовые цены. Производители продолжают отгрузки бензина потребителям на высоком уровне - на начало августа ежедневные отгрузки бензина на внутренний рынок соответствовали уровням 2019-2020 годов - 54,8 тысячи тонн АИ-92 и 44,9 тысячи тонн АИ-95. Также ряд НПЗ выходят из сезонных ремонтов, что также поддерживает тенденцию высоких отгрузок на внутренний рынок", - сообщили в Минэнерго.

Кроме того, отмечается в сообщении, по сравнению с прошлой неделей компании-участники биржевых торгов заметно увеличили отгрузки (до 35,9 тысячи тонн бензина ежесуточно по сравнению с 33,8 тысячами тонн бензина на прошлой неделе), отметили в Минэнерго.

Как сообщалось, биржевые цены на СУГ растут с небольшими остановками с конца прошлого года, и к настоящему моменту уже пару недель находятся на абсолютных исторических максимумах.

Кроме того, из-за пожара на заводе "Газпрома" в Новом Уренгое на бирже возникли панические покупки товара, потому что участники топливного рынка опасаются дефицита СУГ в ближайшее время. Вслед за оптовыми ценами на СУГ растут цены на товар в рознице.