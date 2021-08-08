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РЖД проверят качество оказания услуг в вагоне-ресторане поезда после отравления детей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "РЖД" выяснит обстоятельства и причины госпитализации в больницы Краснодарского края с подозрением на инфекционное заболевание группы детей, следовавших поездом Мурманск-Адлер, сообщает пресс-служба СКЖД в воскресенье.

"В частности, проводится проверка соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане. Вагон-ресторан пассажирского поезда №225/226 Мурманск-Адлер обслуживала компания ООО "НТС" на правах договора аренды с АО "ФПК", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в настоящее время здоровью детей ничего не угрожает, они чувствуют себя удовлетворительно. Все дети и их сопровождающие будут бесплатно доставлены к месту отдыха.

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Как сообщалось, днем в пятницу с поезда Мурманск-Адлер с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 19 детей и двое сопровождающих. Следственный комитет возбудил дело, прокуратура проводит проверку.

К вечеру субботы число госпитализированных возросло до 56 человек. 8 августа региональный оперштаб сообщил о госпитализации 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер. В частности, в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской - 12, в Белореченской - 8. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести.

По данным оперштаба, несовершеннолетние пассажиры передвигались в составе двух организованных групп. Всего 246 детей и 24 сопровождающих. Остальные дети доставлены в здравницы Туапсинского района.

Краснодарский край Адлер Мурманск РЖД СКЖД

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