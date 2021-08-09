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"Газпром" возобновил прием и подготовку конденсата после пожара в Уренгое

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" постепенно возобновляет работу производственной цепочки системы приема и подготовки конденсата после пожара в четверг на заводе по подготовке конденсата к транспорту в ЯНАО.

Как сообщила пресс-служба ООО "Газпром переработка", "Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК) возобновил работу производственных мощностей". С воскресенья предприятие принимает и перерабатывает нефтегазоконденсатную смесь с Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ).

"В настоящее время товарная продукция Сургутского ЗСК поступает в резервуарные парки и проходит паспортизацию - в ближайшее время планируется начать отгрузку потребителям. Объем поступающего на Сургутский ЗСК сырья будет постепенно наращиваться по мере пуска технологических мощностей на Уренгойском ЗПКТ, где ведутся ремонтно-восстановительные работы", - говорится в пресс-релизе.

5 августа начался пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского. Завод входит в Уренгойский газодобывающий комплекс, который обеспечивает прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона - главной газоносной провинции в России.

Процесс стабилизации добываемого вместе с природным газом конденсата неразрывно связан с добычей газа. Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья - это привело к снижению добычи газа "Газпрома" на десятки миллионов кубометров в сутки. Компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России; снизились физические поставки газа на экспорт по газопроводу "Ямал-Европа", который находится в том же газотранспортном коридоре, что и аварийный завод.

В субботу была возобновлена подача сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту.

Газпром Газпром переработка ЯНАО Новый Уренгой МЧС ЗПКТ Сургутский ЗСК

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