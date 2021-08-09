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Завершено расследование дела о нападении на новосибирских инспекторов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР завершило следственные действия по резонансному уголовному делу в отношении Илькина Исмаилова, Руслана Курбанова и Турала Курбанова, обвиняемых в нападении на полицейских в поселке Мошково в Новосибирской области в мае, сообщает СУ СКР.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч.1 ст.318, ст.319, ч.2 ст.162 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти, разбой).

Инцидент 28 мая

Вечером 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе водитель Тoyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и продолжил движение.

Полицейские начали преследовать его. Автомобиль свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили к патрульной машине. В это время двое других нарушителей вернулись и попытались помешать полицейским, один из них снимал происходящее на видео, второй - 19-летний Векил Абдуллаев, - попытался отбить товарища.

Полицейский несколько раз ударил Абдуллаева, достал пистолет, и во время борьбы произошел непроизвольный выстрел. В результате Абдуллаев получил ранение в голову, 30 мая он скончался в Мошковской ЦРБ.

По данным следствия, Руслан Курбанов и Исмаилов находились в салоне этого автомобиля в качестве пассажиров. После остановки Курбанов отказался предъявить документы, начал оскорблять сотрудников полиции и нанес им несколько ударов. Кроме того, Исмаилов также применил насилие в отношении полицейских.

Руслан Курбанов и Исмаилов находятся под стражей.

Позже была установлена причастность Руслана Курбанова и его брата Турала к хулиганству и грабежу, совершенным в октябре 2020 года.

Полицейский

Позднее суд арестовал выстрелившего полицейского до 28 июля 2021 года по статье о превышение должностных полномочий, однако глава Следственного комитета Александр Бастрыкин добился его освобождения из-под стражи.

В отношении сотрудников регионального управления СК, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки.

Новосибирская область СКР

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