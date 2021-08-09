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СКР начал проверку после гибели 9 человек в больнице Владикавказа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Следователи приступили к проверке обстоятельств гибели девяти человек в реанимации больницы во Владикавказе, сообщил представитель управления Следственного комитета (СК) по Северной Осетии Эдуард Гусов.

"По сообщению о происшествии в клинической больнице скорой помощи Владикавказа, где, по предварительной информации, прорвало трубу системы подачи кислорода, следственными органами СУ СК по республике Северная Осетия-Алания начата доследственная проверка", - сказал Гусов в понедельник журналистам.

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Он отметил, что на месте происшествия работают следователи, "решается вопрос о возбуждении уголовного дела".

В пресс-службе Росздравнадзора "Интрефаксу сообщили, что ведомство проведет собственную проверку инцидента в больнице.

Ранее пресс-служба правительства республики сообщила, что поломка кислородной системы в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе привела к гибели девяти пациентов.

СКР Владикавказ

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