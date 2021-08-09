В больницу Владикавказа доставят кислород из других регионов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи во Владикавказе в ближайшее время получит кислородные баллоны из Краснодарского края, КБР и Ставрополья, заявил журналистам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

"В настоящее время работает резервная линия, все пациенты обеспечены кислородом. В реанимации каждый пациент находится под контролем лечащих врачей. Ожидаем плановую поставку кислорода из Краснодара. Также благодарю коллег из соседних регионов. Ставропольский край и КБР также оказали нам помощь, и мы ожидаем кислород от них", - сказал Тебиев.

Он отметил, что кислорода, который будет доставлен в больницу в ближайшее время, будет достаточно для бесперебойной подачи пациентам на время устранения аварии.

Как сообщалось, девять пациентов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе умерли из-за повреждения кислородной системы. По словам врио главы республики Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей. Источник "Интерфакса" считает, что причиной трагедии стала изношенность оборудования.

По информации республиканского Минздрава, пациенты, которых не удалось спасти, на момент аварии были в тяжелом состоянии. Всего в реанимации находился 71 человек, врачи держат под пристальным контролем состояние выживших. Больных подключили к баллонам, власти договорились об их поставках из других регионов.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Росздравнадзор и прокуратура начали проверки.

Кроме того, накануне во Владикавказ прибыли специалисты из Рязани для устранения неполадок с обеспечением медицинским кислородом в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (РКБСМП). Врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев заявил, что недостатка кислорода в больнице нет, но периодически бывает снижение давления из-за сбоев в системе разводки.