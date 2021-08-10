Бесперебойную подачу кислорода наладили в больнице Владикавказа, где погибли пациенты

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где ранее погибли девять пациентов, налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава Северной Осетии.

"Все учреждения, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, обеспечены кислородом, прием больных с COVID-19 продолжается. В РКБСМП налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов. Состояние пациентов находится на контроле персонала больницы, все необходимые ресурсы задействованы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью в республику прибыли машины с кислородом: три тонны кислорода доставлены из Кабардино-Балкарии, четыре тонны – из Ставропольского края и восемь тонн – из Краснодара.

В понедельник девять пациентов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе умерли из-за повреждения кислородной системы. По словам врио главы республики Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей. Источник "Интерфакса" считает, что причиной трагедии стала изношенность оборудования.

По информации республиканского Минздрава, пациенты, которых не удалось спасти, на момент аварии были в тяжелом состоянии. Всего в реанимации находился 71 человек.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Росздравнадзор и прокуратура начали проверки.

Кроме того, накануне во Владикавказ из Рязани прибыли специалисты для устранения неполадок с обеспечением кислородом в больнице. Врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев уточнил, что недостатка кислорода в больнице нет, но периодически бывает снижение давления из-за сбоев в системе разводки.