Прощание с правозащитником Ковалевым пройдет 13 августа в Сахаровском центре

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Прощание с первым уполномоченным по правам человека в РФ, правозащитником Сергеем Ковалевым состоится в пятницу, 13 августа, в Сахаровском центре, сообщил его сын Иван Ковалев.

"Прощание в Сахаровском центре в пятницу, 13-го, с 11 до 1 дня. Улица Земляной вал, д. 57, стр. 7, Москва", - написал сын правозащитника в фейсбуке.

Эту информацию подтвердил "Интерфаксу" председатель совета правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ иностранным агентом) Александр Черкасов.

В понедельник Черкасов сообщил агентству, что Ковалев скончался на 92-м году жизни.