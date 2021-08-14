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Польского сенатора не пустили в Россию на похороны Сергея Ковалева

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Вице-спикера польского Сената Богдана Борусевича не пустили в РФ на похороны правозащитника Сергея Ковалева, сообщает Deutsche Welle.

Вице-спикер польского Сената Богдан Борусевич сообщил, что его не пустили в Россию. Политик должен был присутствовать на похоронах правозащитника Сергея Ковалева в пятницу, 13 августа.

"Я собирался лететь в Россию на похороны моего друга, друга Польши, Сергея Ковалева. К сожалению, я получил информацию из посольства Польши в Москве, что меня не пустят на территорию России", - рассказал Богдан Борусевич на брифинге 12 августа. По словам вице-спикера, выяснилось, что въезд в Россию ему запрещен с 2015 года. Именно тогда Борусевичу было отказано во въезде в страну на похороны Бориса Немцова.

"Я поражен, - признался сенатор, - неужели российские власти борются еще и с теми, кто уже покинул этот мир?"

Позднее Борусевич написал в Facebook, что букет цветов от его имени возложил на похоронах Ковалева посол Польши в Москве.

Диссидент и правозащитник Сергей Ковалев, один из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года и 2-й главы Конституции России умер в возрасте 91 года 9 августа.

Богдан Борусевич Сергей Ковалев

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