Адвокат Юсупова назвал приговор Калви подтверждением позиции потерпевших

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Итоговое решение суда по "делу Baring Vostok", фигурантом которого проходит американский бизнесмен Майкл Калви, подтверждает правильность юридический позиции потерпевших, заявил "Интерфаксу" Владислав Тепляшин, адвокат акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова.

"Наша позиция не изменилась: нашей целью было возмещение ущерба банку - и ущерб был банку возмещен. Российский суд подтвердил правильность юридической позиции потерпевших", - заявил агентству Тепляшин, комментируя приговор Калви.

Мещанский суд Москвы 6 августа приговорил Калви - основателя инвестиционной компании Baring Vostok - к пяти с половиной годам лишения свободы условно за растрату 2,5 млрд руб. банка "Восточный". Еще шестеро фигурантов получили условные сроки от трех с половиной до пяти лет.

Юсупов, а также банк "Восточный" были признаны потерпевшими по делу.

Кроме того, именно Юсупов в 2019 году обратился в ФСБ России с заявлением, по результатам рассмотрения которого было возбуждено уголовное дело и отказались задержаны Калви и его коллеги.

На процессе в Мещанском суде Юсупов объяснял, что обратился в правоохранительных органы, узнав реальную стоимость акций люксембургской компании International Financial Technology Group, вопрос о которых стал одним из основных в "деле Baring Vostok".

"Говорят, что банк ("Восточный" - ИФ) получил выгоду от отступного с IFTG (International Financial Technology Group), это неправда - только компания НАО ПКБ ("Первое коллекторское бюро" - ИФ), которая закрыла свои обязательства (перед "Восточным" - ИФ) в 2,8 млрд руб. акциями стоимость 240 млн руб., получила выгоду 2,5 млрд руб.", - говорил банкир.

Вместе с тем, он подчеркивал, что на момент судебного процесса ущерб, нанесенный, по версии следствия, "Восточному", был возмещен, и просил учесть это при вынесении приговора Калви.

"Банк получил обратно утраченные 2,5 млрд руб. и вернулся в позицию "ноль". Этот шаг приветствуется всеми. Все акционеры банка, включая инвесторов фонда Baring Vostok, вернули утраченные 2,5 млрд руб. капитала. В этой связи банк отозвал гражданский иск в рамках данного уголовного дела. Прошу вас, ваша честь, учитывать этот положительный и важный фактор при принятии решения по данному делу", - подчеркнул Юсупов на допросе в суде.

Он также отверг связь уголовного дела с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного", сторонами в котором выступали Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна - партнера Юсупова.

Согласно фабуле "дела Baring Vostok", в 2015 году Калви и другие фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд руб.

В результате перечисления денежных средств ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн руб.

В итоге, установило следствие, фигурантами был нанесен ущерб банку на общую сумму 2,545 млрд руб.

Ни Калви, ни другие фигуранты вину не признал.

Калви заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения забалансовых обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд руб., обеспеченных евробондами на 5 млрд руб.

Кроме того, Калви настаивает, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

Также защита Калви и других фигурантов неоднократно заявляла, что Юсупов не был уполномочен банком обращаться в правоохранительные органы.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.