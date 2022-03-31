Главой Мурманска избран зампредседателя горсовета Морарь

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Депутаты горсовета Мурманска единогласно избрали своего вице-спикера Игоря Мораря главой города, сообщает корреспондент "Интерфакса". В голосовании участвовали 28 человек.

От должности зампредседателя горсовета Морарь освобожден. Он заседал в горсовете пятого и нынешнего, шестого созыва.

В августе глава Мурманска и председатель горсовета Андрей Сысоев, который руководил городом девять лет, объявил, что решил уйти с должности мэра.

В сентябре 2021 года после довыборов в горсовет Мурманска совет должен был выбрать главу Мурманска. Единственным кандидатом была бывший министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба, которая на довыборах вернулась в горсовет. Против ее избрания проголосовали 17 депутатов, за - восемь.

В ноябре не состоялись выборы главы администрации Мурманска. На пост претендовали замгубернатора Мурманской области Юрий Сердечкин и бывший руководитель Мурманской авиационной базы лесоохраны Алексей Лукичев. По итогам тайного голосования за кандидатуру Сердечкина проголосовали семь депутатов, за Лукичева пять, еще девять депутатов воздержались. Еще один бюллетень был испорчен. В результате выборы не состоялись, так как ни один из кандидатов не набрал большинство голосов.