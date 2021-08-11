Почти 30 рейсов задержали из-за дыма от лесных пожаров в Красноярске

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Дым от лесных пожаров стал причиной задержки, по меньшей мере, 27-ми рейсов в/из Международного аэропорта Красноярска ("Емельяново") в среду, следует из данных онлайн-табло авиагавани.

На данный момент задержано прибытие 18-ти пассажирских рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Симферополя, Худжанда, Краснодара, Норильска, Иркутска, Благовещенска) и вылет семи бортов в Байкит, Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург, Туру и Якутск. Кроме того, отменено в общей сложности 10 рейсов: в/из Бишкек, Мирный, Ош, Москву, Анталью, Ванавару, Кемерово. По данным сервиса Flightradar, также задерживается прибытие в Красноярск грузового рейса авиакомпании AirBridgeCargo из Гонконга, отменены рейсы из Франкфурта и в Пекин. Неизвестен статус четырех рейсов в/из Пекина, Шанхая, Москвы. Причины задержки и отмены рейсов не уточняются.

Накануне в эфире телеканала "Россия 24" представитель пресс-службы аэропорта Красноярска Дмитрий Тронин сказал, что в последние дни в аэропорту задерживаются все утренние рейсы. В среднем в день их насчитывается до 30. Как правило, к обеду или к вечеру все рейсы выполняются.

"Несмотря на метеорологические условия, аэропорт "Красноярск" продолжает работу в штатном режиме. Решения о задержке или переносе своих рейсов принимают авиакомпании. Также командир экипажа принимает решение о совершении посадки", - подчеркнул Тронин.

Аэропорт "Красноярск" - 16-й по пассажиропотоку аэропорт России, сотрудничает с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями. Базовый перевозчик -NordStar. По данным Росавиации, в 2020 году красноярский аэропорт обслужил 1 млн 656,2 тыс. пассажиров (на 35,5% меньше, чем годом ранее).