Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:38Заразились
на 10.08В России 6 491 288+21 378В мире 203 384 856+656 601

Почти 30 рейсов задержали из-за дыма от лесных пожаров в Красноярске

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Дым от лесных пожаров стал причиной задержки, по меньшей мере, 27-ми рейсов в/из Международного аэропорта Красноярска ("Емельяново") в среду, следует из данных онлайн-табло авиагавани.

На данный момент задержано прибытие 18-ти пассажирских рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Симферополя, Худжанда, Краснодара, Норильска, Иркутска, Благовещенска) и вылет семи бортов в Байкит, Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург, Туру и Якутск. Кроме того, отменено в общей сложности 10 рейсов: в/из Бишкек, Мирный, Ош, Москву, Анталью, Ванавару, Кемерово. По данным сервиса Flightradar, также задерживается прибытие в Красноярск грузового рейса авиакомпании AirBridgeCargo из Гонконга, отменены рейсы из Франкфурта и в Пекин. Неизвестен статус четырех рейсов в/из Пекина, Шанхая, Москвы. Причины задержки и отмены рейсов не уточняются.

Накануне в эфире телеканала "Россия 24" представитель пресс-службы аэропорта Красноярска Дмитрий Тронин сказал, что в последние дни в аэропорту задерживаются все утренние рейсы. В среднем в день их насчитывается до 30. Как правило, к обеду или к вечеру все рейсы выполняются.

"Несмотря на метеорологические условия, аэропорт "Красноярск" продолжает работу в штатном режиме. Решения о задержке или переносе своих рейсов принимают авиакомпании. Также командир экипажа принимает решение о совершении посадки", - подчеркнул Тронин.

Аэропорт "Красноярск" - 16-й по пассажиропотоку аэропорт России, сотрудничает с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями. Базовый перевозчик -NordStar. По данным Росавиации, в 2020 году красноярский аэропорт обслужил 1 млн 656,2 тыс. пассажиров (на 35,5% меньше, чем годом ранее).

Красноярск Емельяново

Новости по теме

Новости

Здание телекомпании "Афонтово" загорелось в Красноярске

Суд отправил камчатского депутата Редькина под домашний арест

Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что "Спутник V" полностью оправдал себя

Гинцбург заявил, что "Спутник V" полностью оправдал себя

Шойгу сообщил, что в РФ не будут увеличивать количество призывников

Шойгу сообщил, что в РФ не будут увеличивать количество призывников

В Осетии восстановили магистральную линию подачи кислорода в больницу

Что произошло за день: вторник, 10 августа

Наблюдатели в Москве получили жалобы на принуждение к онлайн-голосованию

Главврач больницы во Владикавказе задержан после гибели девяти пациентов

Главврач больницы во Владикавказе задержан после гибели девяти пациентов

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Роман Путин снялся с выборов в депутаты Госдумы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');