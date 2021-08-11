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В Красноярском крае за сутки дым окутал более 900 населенных пунктов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Дым от лесных пожаров в Якутии окутал более 900 населенных пунктов в Красноярском крае, сообщает в среду пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"По данным космического мониторинга и старост населенных пунктов, задымление зафиксировано в 944 населенных пунктах в 35 муниципальных образованиях края", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне задымление было зафиксировано в 869 населенных пунктах в 33 муниципальных образованиях. Таким образом, за сутки количество окутанных дымом населенных пунктов увеличилась до 75.

7 августа в Красноярске из-за дыма от лесных пожаров, действующих в Якутии, ввели режим "черного неба". Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности в краевой столице продлили до 19:00 11 августа. Природоохранная прокуратура проверяет, как соблюдают его промышленные предприятия, которые обязаны сократить атмосферные выбросы. По информации Среднесибирского УГМС, в Красноярске с четверга ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 5-10 м/c. Это будет способствовать рассеиванию дыма.

Инспекторы Минэкологии края совместно с передвижной лабораторией патрулируют улицы Красноярска и выявляют несанкционированные источники загрязнения воздуха.

Красноярский край

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