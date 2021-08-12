Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт гречки и гречихи

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство России может продлить запрет экспорта гречихи и гречки и после 31 августа, не исключают в Минсельхозе. Об этом журналистам сказал глава ведомства Дмитрий Патрушев. Пока запрет на экспорт действует с 5 мая по 31 августа. Его ввели, чтобы не допустить дефицита и роста цен на внутреннем рынке.

"Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании", - сказал министр.

Минсельхоз прогнозирует увеличение производства гречихи в 2021 году, поскольку ее посевные площади были увеличены на 12%, до 976 тысяч га.

"Ожидаемый урожай позволит полностью загрузить предприятия переработки и обеспечить население доступной продукцией", - считает Патрушев.

В мае экспорт гречихи ограничили, поскольку с ноября 2020 года отмечалось существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры.

В 2020 году Россия собрала 893 тысяч тонн гречихи против 786 тысяч тонн в 2019 году.

По данным Росстата, с начала года по 9 августа потребительские цены на гречку выросли на 10,4%.