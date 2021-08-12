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КТК заявил, что пятно на фото близ терминала в Новороссийске не является нефтяным

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Пятно в Черном море возле места разлива нефтепродуктов на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, попавшее на снимки, сделанные после шторма, не является нефтяным, заявил в четверг глава КТК Николай Горбань на встрече с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

По его словам, в течение дня специалисты ожидают новые снимки территории.

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"Причиной аварии стало разрушение внутреннего резинового слоя гидрокомпенсатора. Все аварийные службы оперативно отработали. На сегодняшний день береговая линия и акватория моря чистые, пробы воды в норме. Взятые Роспотребнадзором пробы воды в месте выхода нефти и прилегающих территориях подтвердили, что превышения ПДК нет. В ходе облета акватории, проведенного специалистами контролирующих органов, загрязнения моря не выявлено. В открытом доступе есть соответствующее видео", - сказал он.

"Сегодня также проводили инспекцию. Никаких остаточных явлений не наблюдаем. Понимаем свою ответственность, плотно взаимодействуем с Росприроднадзором. Проводим экспертизу самого изделия, готовим претензию к поставщику оборудования", - сказал Горбань, слова которого цитирует пресс-служба администрации региона.

Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в 6 кv от берега, в районе Южная Озереевка произошел залповый выброс нефти. КТК, эксплуатирующий ВПУ, утверждал, что разлив был локализован 7 августа к 22:42 по московскому времени. По заявлению консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем - порядка 12 куб. м.

Поз;е Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявлял КТК.

Черное море Новороссийск КТК

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