За бесплатную вакцинацию трудовых мигрантов от COVID высказались 84% россиян

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Большинство россиян (84%) придерживаются мнения, что мигранты, работающие в РФ, должны иметь возможность пройти вакцинацию от коронавируса на тех же условиях, что и российские граждане, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Согласно опросу, основным аргументом данной категории респондентов является необходимость максимально обезопасить население РФ от заражения COVID-19.

В свою очередь 8% сограждан придерживаются противоположной точки зрения, полагая, что для иностранных работников, желающих вакцинироваться в РФ, прививка должна быть платной, отмечают социологи.

По данным ФОМ, ещё 8% участников опроса затруднилось составить своё мнение по данному вопросу.

Всероссийский опрос был проведён 23-25 июля 2021 года среди 1500 респондентов.

Ранее сообщалось, что в Москве стоимость вакцинации от коронавируса для иностранных работников составляет 1,3 тыс. рублей.