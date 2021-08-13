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За бесплатную вакцинацию трудовых мигрантов от COVID высказались 84% россиян

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Большинство россиян (84%) придерживаются мнения, что мигранты, работающие в РФ, должны иметь возможность пройти вакцинацию от коронавируса на тех же условиях, что и российские граждане, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

МоскваЗа прививку трудового мигранта работодатели Москвы будут платить по 1,3 тыс. руб.За прививку трудового мигранта работодатели Москвы будут платить по 1,3 тыс. руб.Читать подробнее

Согласно опросу, основным аргументом данной категории респондентов является необходимость максимально обезопасить население РФ от заражения COVID-19.

В свою очередь 8% сограждан придерживаются противоположной точки зрения, полагая, что для иностранных работников, желающих вакцинироваться в РФ, прививка должна быть платной, отмечают социологи.

По данным ФОМ, ещё 8% участников опроса затруднилось составить своё мнение по данному вопросу.

Всероссийский опрос был проведён 23-25 июля 2021 года среди 1500 респондентов.

Ранее сообщалось, что в Москве стоимость вакцинации от коронавируса для иностранных работников составляет 1,3 тыс. рублей.

ФОМ коронавирус

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