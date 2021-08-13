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В Думе сочли рискованными поставки российских вертолетов Кабулу

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Запрашиваемые Кабулом поставки российских вертолетов рискованны с учетом продвижения талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) по территории Афганистана. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"С человеческой точки зрения, конечно, есть необходимость оказания помощи Кабулу в виде, например, тех же вертолетов, но с учетом боевых действий и возможного свержения правительства Афганистана, есть некоторые риски", - сказал Швыткин в пятницу "Интерфаксу".

По его словам, риски заключаются в том, что техника, которая может быть поставлена, затем может оказаться в руках боевиков, так как достаточно большая территория Афганистана уже находится под контролем талибов.

"Однозначно об обеспечении военной техникой талибов даже речи быть не может, а если говорить о законно избранном правительстве, это теоретически может решаться в рамках военно-технического сотрудничества", - заявил Швыткин.

"Целесообразность поставок вертолетов должна тщательно анализироваться, иначе это может повлечь серьезные последствия", - полагает депутат.

Глава МИД Афганистана Ханиф Атмар ранее на этой неделе заявил, что Кабул готов купить у России боевые вертолеты. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил в пятницу "Интерфаксу", что Россия изучает обращение Афганистана о поставке вертолетов на коммерческой основе. "Мы ничего не готовы (к поставкам вертолетов). Обращение было, оно изучается", - сказал Кабулов.

Госдума Афганистан Талибан

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