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Афганистан призвал созвать экстренное заседание СБ ООН, назвав ситуацию критической

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Председатель Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Афганистану.

"Ситуация в Афганистане критическая, и достижения афганского народа за последние годы находятся под угрозой", - сказал Абдулла, на региональной встрече по Афганистану в Дохе (Катар).

"Тысячи были убиты и ранены, а сотни тысяч были перемещены в результате недавних атак талибов (движение "Талибан", запрещено в России - ИФ)", - заявил политик.

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Абдулла от имени Афганистана призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для рассмотрения афганского кризиса как одной из проблем, угрожающих миру и безопасности во всем мире.

"Совету Безопасности пора обсудить проблему Афганистана и его гуманитарные последствия для безопасности на своем экстренном заседании и принять безотлагательное и решительное решение по урегулированию кризиса в стране", - подчеркнул Абдулла.

Ранее в четверг движение "Талибан" объявило о захвате Кандагара, центра одноименной провинции на юге Афганистана. Кандагар является вторым по величине городом страны. Официальные власти Афганистана пока не комментировали происходящее.

Если информация о взятии талибами Кандагара подтвердится, это будет третий за день и двенадцатый из 34 провинциальных центров страны, перешедших под контроль талибов.

Ранее в четверг талибы сообщили о захвате города Газни, центра одноименной провинции и в центральном Афганистане, и Таринкота - столицы провинции Урузган на юго-востоке страны.

В эти часы боевики движения "Талибан" штурмуют город Герат, центр одноименной провинции на западе страны.

Афганистан ООН

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