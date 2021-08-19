Огонь угрожает нижегородскому поселку из-за пожара в Мордовском заповеднике

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Огонь из-за пожара в Мордовском заповеднике, который тушат с 3 августа, может переброситься поселок в городе Первомайске Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС в четверг.

"Поступило сообщение об угрозе перехода огня на территорию населенного пункта Стеклянный города Первомайск Нижегородской области. В данном поселке нет постоянно проживающих жителей. Населенный пункт используется под дачи. В настоящее время все 19 человек самостоятельно покинули свои дачи", - говорится в сообщении.

Первомайск находится на юге Нижегородской области, у границы с Мордовией. К северу от заповедника расположено ЗАТО Саров. В свою очередь пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) сообщила, что в четверг на территории Мордовского заповедника произошло возгорание одного из тлеющих торфяников, находившегося в труднодоступном для пожарной техники месте. В сообщении говорится, что причиной возгораний является высокий температурный режим и порывистый юго-западный ветер.

В настоящее время, по данным пресс-службы, низовой огонь распространяется за периметром города также в сторону Дивеевского округа. На тушении пожара задействованы пожарные расчеты, личный состав Росгвардии, силы РФЯЦ-ВНИИЭФ и муниципалитета.

В Нижегородской области и Мордовии держится жаркая и ветреная погода - на термометре выше 30 градусов. По последним данным Единой диспетчерской службы Темниковского района Мордовии, на территории которого находится заповедник, огнем пройдено 5800 га.

С 3 августа на территории Мордовского природного заповедника тушат низовой пожар. Ликвидации возгорания препятствует труднодоступная местность, наличие валежника, образовавшегося после природных пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 тыс. 162 га. В заповеднике встречаются редкие растения, животные и насекомые, которые занесены в Красную книгу России.