После ливня в Керчи затопило несколько улиц

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Не меньше трех улиц затопило в Керчи после ночного ливня, сообщили в администрации города. Из-за подтоплений изменена схема движения транспорта.

"В связи с подтоплением улицы Самойленко, улицы Еременко, улицы Кирова вследствие выпадения обильных осадков временно прекращено движение маршрутов №4, 19, 11, 8, 7, 6, 35, 1, 2, 3", - сообщили в мэрии. Еще для семи маршрутов автобусов изменили схему движения. Троллейбусы пока не ходят.

Судя по фото и видео из соцсетей, в некоторых районах города воды по колено, у частных домов затопило дворы.

Сильные дожди шли в Крыму в июне и первой половине июля. Сильнее всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Погибли два человека, один пропал без вести, пострадали около 4 тысяч. Затем дожди обрушились на Крым в августе после жары, Керчь снова затопило.