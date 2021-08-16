Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 15.08В России 6 600 836+21 624В мире 207 162 586+355 077

После ливня в Керчи затопило несколько улиц

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Не меньше трех улиц затопило в Керчи после ночного ливня, сообщили в администрации города. Из-за подтоплений изменена схема движения транспорта.

"В связи с подтоплением улицы Самойленко, улицы Еременко, улицы Кирова вследствие выпадения обильных осадков временно прекращено движение маршрутов №4, 19, 11, 8, 7, 6, 35, 1, 2, 3", - сообщили в мэрии. Еще для семи маршрутов автобусов изменили схему движения. Троллейбусы пока не ходят.

Судя по фото и видео из соцсетей, в некоторых районах города воды по колено, у частных домов затопило дворы.

Сильные дожди шли в Крыму в июне и первой половине июля. Сильнее всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Погибли два человека, один пропал без вести, пострадали около 4 тысяч. Затем дожди обрушились на Крым в августе после жары, Керчь снова затопило.

Наводнение в Крыму

10
ЯлтаКерчьЯлтаКерчьКерчьЯлтаКерчьКерчьЯлтаКерчь
Ялта
Керчь Крым

Новости по теме

Новости

Адвокаты Пола Уилана пожаловались в Генпрокуратуру на отсутствие связи

Тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке подняли со дна озера

Тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке подняли со дна озера

Режим ЧС введен в пяти муниципалитетах Кубани из-за угрозы подтоплений

Режим ЧС введен в пяти муниципалитетах Кубани из-за угрозы подтоплений

Что произошло за день: воскресенье, 15 августа

Новороссийск стал третьим городом Кубани, где из-за непогоды включили сирены

Постояльцев двух десятков гостиниц в Анапе эвакуировали из-за подтоплений

Афганистан во власти талибов

В думском комитете по обороне увидели в наступлении талибов риски для Таджикистана

В думском комитете по обороне увидели в наступлении талибов риски для Таджикистана
Пандемия коронавируса

В РФ выявлено более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Погибшие в Турции российские летчики награждены орденами Мужества

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');