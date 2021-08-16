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В Керчи затопило 24 улицы и канализационную станцию

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Более 20 улиц попали в зону подтопления в Керчи на востоке Крыма после сильных ливней, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

"По оперативным данным, в Керчи подтоплено 19 придомовых территорий, 40 подвальных помещений, шесть частных домовладений, 24 улицы города и пять социально значимых объектов. Было эвакуировано 17 человек, в том числе восемь детей", - написал Гоцанюк в фейсбуке в понедельник.

Кроме того, по его словам, подтопило центральную канализационную станцию №6, из-за чего нарушена работа системы канализации города. Власти планируют решить эту проблему утром.

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К концу дня начнется работа по откачке воды из подвалов. Для ликвидации последствий ливней в Керчь во вторник доставят дополнительный экскаватор и шесть самосвалов.

Ранее сообщалось о восьми подтопленных ночью улицах, 11 подвалах многоквартирных домов и девяти частных домовладениях. Дождь прекратился, но вода продолжает поступать из-за переполненных рек.

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Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Пострадавшими признали 4 тыс. человек, два человека погибли, один пропал без вести. Были подтоплены около 700 домов, повреждено 30 мостов и 72 км дорог. Предварительный размер ущерба - 4,7 млрд рублей.

Очередные дожди начались в начале августа после июльской аномальной жары, действует штормовое предупреждение. В конце прошлой недели подтопило около сотни частных домовладений и двух сотен придомовых территорий, в основном - на востоке Крыма. В Керчи были затоплены центральные улицы, стадион, овощной рынок, порт и несколько частных домовладений.

Крым Керчь

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