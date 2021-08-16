Трехмесячная норма осадков выпала за сутки в Новороссийске

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU -Локальные подтопления в понедельник устраняют в Новороссийске, где накануне выпала трехмесячная норма осадков, сообщил региональный оперативный штаб Краснодарского края.

"Выпало 112 мм осадков. Всего поступило 215 заявок о подтоплении приусадебных участков, из них в 78 частных домовладений зашла вода, в пять многоквартирных домов вода заходила в подъезд и подвал. Подтоплено 129 придомовых территорий", - говорится в сообщении.

Средний уровень осадков для месяца августа в Новороссийске, по многолетним наблюдениям, составляет 34,3 мм.

Оперштаб отмечает, что в понедельник остаются подтопленными территории трех детских садов, где откачивают воду. Отключений электроснабжения не зафиксировано. В городе и пригородных территориях работают пять муниципальных комиссий по оценке ущерба.

Ранее сообщалось, что с 12 августа в результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах Краснодарского края было подтоплено 2 018 домовладений, 3 467 придомовых территорий, шесть социально-значимых объектов и участок автомобильной дороги "Новороссийск - Керчь".

Из-за сильных ливней в ряде муниципалитетов Кубани введен режима ЧС, в частности, в курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также некоторых населенных пунктах Крымского района. Сильные осадки прогнозировали также в Абинском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

По данным МЧС, действие циклона продлится до вечера понедельника. Ожидаются осадки, усиление ветра до 20 м/с, преимущественно в восточных и юго-восточных районах края.