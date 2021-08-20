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Двое жителей Симферополя чуть не утонули в гараже во время ливня

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Крымским спасателям пришлось эвакуировать двух человек из подземного гаража в Симферополе во время сильного ливня, который подтопил город накануне. Об этом сообщается на сайте МЧС республики в пятницу.

Вода прибывала настолько быстро, что двое мужчин находились в 30 см от потолка подземного гаража, говорится в сообщении.

Открыть ворота гаража не получилось, поэтому спасатели при помощи гидравлического инструмента сняли железную решетку с бокового окна и через него эвакуировали людей.

По данным МЧС, всего за прошедшие сутки ливень в Симферополе подтопил 12 придомовых участков, воду с них уже откачали.

Как сообщалось, почти 60 мм осадков выпало в Симферополе в четверг за два часа ливня, это 130% месячной нормы. В некоторых районах города выпал град размером с рублевую монету, на нескольких улицах было по пояс воды. В аэропорту Симферополя задержали десяток рейсов.

Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Пострадавшими признали 4 тыс. человек, два человека погибли, один пропал без вести. Были подтоплены около 700 домов, повреждено 30 мостов и 72 км дорог. Предварительный размер ущерба – 4,7 млрд рублей.

Очередные сильные дожди прошли в начале августа. В конце прошлой недели подтопило около сотни частных домовладений и двух сотен придомовых территорий, в основном – на востоке Крыма. При этом Керчь за несколько дней затопило дважды.

Наводнение в Крыму

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