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Некоторые российские вузы начнут учебный год в смешанном формате

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ряд российских вузов из-за сохраняющихся коронавирусных ограничений намерены начать учебный год в смешанном формате - потоковые лекции будут проводиться онлайн, а практические занятия и занятия в малых группах будут проходить в традиционном формате.

Об этом сообщили "Интерфаксу" представители высших учебных заведений.

Так учебный год в РУДН начнется 1 сентября в смешанном формате: планируется, что семинарские занятия будут проходить очно с параллельным применением дистанционных технологий, сообщил "Интерфаксу" ректор университета Олег Ястребов.

В Московском физико-техническом институте учебный год начнется в очном формате, студентов будут допускать к занятиям без ограничений.

"У нас уже есть большой и довольно успешных опыт ведения учебных занятий в дистанционном формате, но это вынужденная мера. Мы ясно понимаем, что научно-исследовательскую работу, лабораторные и практические занятия, которые так необходимы любому техническому вузу, необходимо проводить в очном режиме", - сказал "Интерфаксу" проректор по молодежной политике МФТИ Денис Дмитриев.

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При этом он уточнил, что у студентов сохранится возможность подключения к лекциям в дистанционном формате, "в том числе и иностранным студентам, которые до сих пор не имеют возможности приехать в Россию".

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) учебный год также начнется в смешанном формате. "Большинство студентов очных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры московского кампуса не менее двух дней в неделю будут учиться дистанционно. Преимущественно в удаленном режиме пройдут и потоковые лекции. Остальные мероприятия образовательной программы будут проводиться в традиционном очном формате", - сообщили агентству в вузе.

Высшая школа экономики начнет учебный год для всех студентов в очном формате. "С учетом эпидемиологической ситуации в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми и отсутствия новых предписаний Роспотребнадзора, университет начинает новый учебный год офлайн для всех студентов вне зависимости от наличия у обучающихся сертификата о прививках", - сообщили в вузе.

Проживание в общежитии и вакцинация

Студенты МФТИ смогут заселиться в общежития без ограничений. "У нас более 60% студентов иногородние и проживают в общежитии, поэтому, если мы допускаем их к очному обучению, логично поселить и в общежитии. Среди студентов также будет вестись активная разъяснительная работа о важности вакцинации", - сказал Дмитриев.

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Говоря о вакцинации, проректор МФТИ сообщил, что в вузе проводится разъяснительная работа со студентами. Кроме того, в кампусе работают два прививочных пункта.

В "Вышке" сообщили, что заселиться в общежитие или арендное жилье можно будет также без сертификата о прививке.

В свою очередь в РАНХиГС агентству сообщили, что для заселения в общежития все студенты обязаны будут предоставить либо сертификат о вакцинации против COVID-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до даты заселения.

РУДН НИУ ВШЭ МФТИ РАНХиГС

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