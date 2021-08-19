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ВС РФ отклонил жалобу Грудинина по иску о снятии с думских выборов

ВС РФ отклонил жалобу Грудинина по иску о снятии с думских выборов
Павел Грудинин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция Верховного суда (ВС) РФ оставила без изменений решение, которым был отклонен иск КПРФ и директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина о признании незаконным постановления ЦИК, исключившего бизнесмена из федерального списка кандидатов от партии на предстоящих выборах в Госдуму, передал корреспондент "Интерфакса".

"Решение Верховного суда России от 9 августа 2021 оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в оглашенном определении апелляционной инстанции ВС.

В апелляционной жалобе истцы просили суд отменить решение первой инстанции и вынести новое - об удовлетворении исковых требований.

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"Мы будем защищать Павла Николаевича как нашего товарища, талантливого руководителя и делового человека", - сказал, выступая в четверг в суде, лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее он заявил, что решение по иску будет обжаловано вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В отклоненном первой инстанцией ВС иске заявители просили суд признать незаконным и отменить п. 1 постановления ЦИК РФ от 24 июля 2021 года №30/258-8, которым Грудинин был исключен из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутого КПРФ.

Зарубежные активы

Согласно решению Центризбиркома, по данным Генпрокуратуры РФ, Грудинин не выполнил требование законодательства об отказе от всех зарубежных активов. Как установили в надзорном ведомстве, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе.

В КПРФ настаивают, что решение ЦИК "является необоснованным и незаконным, нарушает право КПРФ как избирательного объединения на равноправное участие в выборах, право Павла Грудинина быть избранным депутатом Госдумы".

Согласно иску, поданному в ВС РФ, информация Генпрокуратуры "противоречит имеющимся официальным материалам из налоговых органов, получена с нарушением установленного порядка, требует проверки и не может быть признана достоверной".

В КПРФ утверждают, что Грудинин представил в ЦИК надлежащим образом заверенные документы, свидетельствующие об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD в декабре 2018 года, "которые не вызывают сомнений в их подлинности и достоверности".

ВС РФ Павел Грудинин

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