Ракета "Союз" со спутниками OneWeb стартует с "Байконура" в пятницу

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ракета "Союз-2.1б" в ночь на пятницу выведет на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb с космодрома "Байконур".

По данным госкорпорации "Роскосмос", запуск запланирован на 01:23 мск. Предыдущий запуск прошел 1 июля с космодрома "Восточный" - ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, доведя количество космических аппаратов на орбите до 254 единиц. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

Первые спутники OneWeb были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана). В июле 2021 года британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат". Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля 2021 года Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.