Пуск ракеты "Союз" со спутниками OneWeb перенесли на резервную дату

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками OneWeb перенесен на резервную дату, сообщили в "Роскосмосе".

По словам диктора трансляции запуска, перенос пуска связан с автоматической отменой предстартовой подготовки.

Предыдущий запуск прошел 1 июля с космодрома "Восточный" - ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, доведя количество космических аппаратов на орбите до 254 единиц.

В июле британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.