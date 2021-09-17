Из-за катастрофы Ил-112В его серийные поставки не начнутся в срок

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Серийные поставки военно-транспортного самолета Ил-112В сдвинутся из-за произошедшей в августе катастрофы, точный срок пока неизвестен, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Первоначально постановка на крыло планировалась на 2023 год. Но эта трагедия, конечно, внесет свои коррективы. Для продолжения испытаний нужно быстро выстроить дополнительную модель", - заявил Борисов.

Он напомнил, что опытный образец самолета не соответствовал техзаданию Минобороны РФ по грузоподъемности: "Он должен был возить не менее 5 тонн, но не мог, поскольку был перетяжелен - в ОАК развернули дополнительные работы, благодаря чему добились соответствия требованиям заказчика".

"Но катастрофа притормозит вывод на рынок, будет сдвижка вправо. На сколько - не знаю, будем минимизировать", - сказал вице-премьер.

При этом Борисов заявил, что двигатель ТВ7-117СТ, который используется на Ил-112В и пассажирском Ил-114, после катастрофы не будут менять на импортный. По мнению вице-премьера, двигатель этих самолетов нужно доработать, а не заменять.

"По поводу замены (двигателя на импортный - ИФ) - этого не будет. Считаю, что двигатель ТВ7-117СТ нужно доводить до рабочего состояния, которое будет соответствовать требованиям этого нового легкого транспортного самолета", - заявил журналистам Борисов.

Он отметил, что потенциальный рынок Ил-112В только для Вооруженных сил РФ превышает 100 единиц, так как на данный момент парк военно-транспортной авиации России состоит из устаревших моделей Ан-26 и Ан-24.

"Причина возгорания двигателя (рухнувшего в августе Ил-112В - ИФ) пока неизвестна, комиссия работает", - сказал вице-премьер.

Крушение Ил-112В в Подмосковье

17 августа в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье разбился единственный летный образец нового транспортника Ил-112В. Катастрофа произошла при заходе на посадку во время тренировочного полета перед форумом "Армия-2021". Погибли все три члена экипажа.

Крушению Ил-112В предшествовало возгорание правого двигателя. Аналогичные двигатели (турбовинтовые ТВ7-117СТ разработки "ОДК-Климов" госкорпорации "Ростех") установлены на пассажирском Ил-114-300, который пока также проходит испытания. По данным ОАК, испытательные полеты Ил-114 приостановлены до выяснения причин крушения Ил-112В.

Ожидалось, что в 2021 году Минобороны РФ получит первые два Ил-112В для последующих госиспытаний, а с 2023 года начнутся уже серийные поставки. Серийные поставки Ил-114 также были запланированы на 2023 год.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.